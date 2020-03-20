Nokia представила свой первый 5G-смартфон (фото)

Новинка поддерживает несколько архитектур 5G-связи по всему миру, включая как самостоятельные решения, так и работающие на базе сетей LTE.

Компания HMD Global подготовила к выпуску свой первый смартфон, получивший поддержку стандарта связи 5G. Новинка получила название Nokia 8.3 5G. Устройство поддерживает несколько архитектур 5G-связи по всему миру, включая как самостоятельные решения (standalone, SA), так и работающие на базе сетей LTE (non-Standalone, NSA).

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Смартфон Nokia 8.3 5G содержит 6,81-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ 2400х1080 точек. Аппарат также несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти ёмкостью до 400 ГБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная камера PureView размещена в круглом модуле. Она включает 64-мегапиксельный основной модуль с объективом ZEISS Optics f/1,89, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. Камера способна записывать видео в разрешении 4K, а также в кинематографическом формате 21:9. В левом верхнем углу дисплея разместилась 24-мегапиксельная камера с объективом ZEISS Optics f/2.0.

Устройство содержит батарею ёмкостью 4500 мА-ч, порт USB-C (USB 2.0) для зарядки и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Также отмечается наличие модуля NFC. Новинка оказалась достаточно тяжёлой, её масса составляет 220 грамм при размерах 171,90×78,56×8,99. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса и интегрирован с кнопкой включения питания. Также на корпусе есть выделенная кнопка для активации Google Assistant. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10. При этом производитель обещает выпускать обновления ОС на протяжении двух лет и ежемесячные обновления безопасности на протяжении трёх лет.

Смартфон Nokia 8.3 5G поступит в продажу летом по цене 599 евро. Он будет доступен только в одном цветовом решении "Полярная ночь".