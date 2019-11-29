Смартфоны Samsung начали получать обновление до Android 10 раньше обещанного

Прошивка вышла из статуса бета-версии и на текущий момент доступна в финальной редакции.

Южнокорейский производитель начал рассылку обновления до Android 10 для Galaxy S10e, S10 и S10+.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Прошивка вышла из статуса бета-версии и на текущий момент доступна в финальной редакции. Пользователи из Германии, участвовавшие в бета-тестировании прошивки с оболочкой One UI 2.0, в числе первых начали получать стабильную версию Android 10 для серии флагманских смартфонов Galaxy S10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финальная версия прошивки G97*FXXU3BSKO размером почти 2 ГБ содержит декабрьское обновление системы безопасности. Для участников программы тестирования размер обновления составляет 134 МБ, это означает, что релиз не сильно отличается от бета-версии.

На текущий момент обновление доступно только в Германии и, судя по всему, в ближайшее время будет выпущено в других странах, где проходило тестирование прошивки. Предыдущие данные указывали на то, что выход Android 10 для актуальных флагманов Samsung ожидается в январе 2020 года. Загрузить прошивку на базе Android 10 для Galaxy S10+ можно на этой странице. Файлы для Galaxy S10e и Galaxy S10 будут доступны в ближайшее время.

Тем временем, Samsung поделилась планами по выпуску стабильной версии Android 10 для Китая и Индии. В Китае трио флагманов Galaxy S10 первыми в новом году получат заветное обновление до "десятки". В очереди за ними – Galaxy A40s, Note10, Note10+ 5G и Note9, которые обновятся в феврале, а прошлогодние флагманы Galaxy S9 и S9+ получат Android 10 в марте. Компания продолжит постепенно обновлять свои смартфоны и планшеты до октября 2020 года. Ниже можно посмотреть полный график выхода Android 10 для Китая, куда не попали топовые устройства производителя 2017 года выпуска: Galaxy Note8, Galaxy S8 и S8+. График обновлений до Android 10 для устройств Samsung в Индии выглядит несколько иначе, здесь на первый план выходят флагманские смартфоны Galaxy S9, S9+ и Galaxy Note9.

Таким образом Samsung обнародовала планы по выпуску Android 10 уже для трёх стран: Израиля, Индии и Китая. В ближайшее время станут известны и другие регионы.