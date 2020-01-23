Huawei презентовала новую версию популярного 5G-смартфона (фото)

Это один из наиболее доступных смартфонов с полноценной поддержкой сетей пятого поколения.

Компания Huawei выпустила новую версию популярного смартфона Huawei Nova 6 5G, которая получила название Huawei Nova 6 5G Honey Red Red Star Edition.

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Это один из наиболее доступных смартфонов с полноценной поддержкой сетей пятого поколения. Базовая версия, оснащенная 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, предлагается за 460 долларов. Старшая версия с 8/256 ГБ памяти стоит около 610 долларов, пишет ixbt.com.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Kirin 990, он получил дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением 2400 х 1080 пикселей с врезанной сдвоенной фронтальной камерой. Сканера отпечатков пальцев в экране нет, он расположен на боковой грани, как в Honor 20.

В оснащение Nova 6 5G выходит аккумулятор емкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Nova 6 5G оснащен модулями NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, а также двухдиапазонным приемником GPS. Также смартфон поддерживает обратную зарядку по проводу мощностью 5 Вт и работает под управлением Android 10 с интерфейсом EMUI 10.