В сети появился список устройств Samsung, которые получат Android 10

В общей сложности обновление Android 10 и One UI 2.0 получат 28 моделей

Компания Samsung, хоть и ускорила процесс тестирования новых версий Android 10 для своих смартфонов, до сих пор не выпустила финальную версию Android 10 ни для одного из своих смартфонов.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Несмотря на то, что финальная версия Android 10 вышла еще в сентябре, даже флагманы компании пока довольствуются бета-версиями One UI 2.0 на базе десятого Adnroid", - говорится в сообщении.

Официально компания Samsung не публиковала список смартфонов, которые получат Android 10 и One UI 2.0, но благодаря приложению Samsung Members и пользователям из Израиля, соответствующий перечень появился в Сети.

"Согласно информации источника, в общей сложности 28 моделей получат обновление One UI 2.0 на базе Android 10. К сожалению, распространение финальной версии начнется только с января 2020 года, когда обновление выйдет для серии Galaxy S10, серии Galaxy Note10 и Galaxy Note9", - информирует издание.

Смартфоны среднего класса из серий Galaxy A, Galaxy J, Galaxy Tab и Galaxy S9 2018 года должны получить обновление в апреле 2020 года. Обратите внимание, что ориентировочные сроки, так что обновления могут выйти раньше или позже.

Полный список:

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 9

Galaxy S9 +

Galaxy S9

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S4 10,5

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 8 (2018)

Galaxy Tab 10.5

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A30s

Galaxy A30

Galaxy A20s

Galaxy A20

Galaxy A10s

Galaxy A10

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy J8

Galaxy J6 +

Galaxy J6

Обратите внимание, что в списке нет Galaxy Fold, Galaxy A50s и линейки Galaxy M. Так что список может быть расширен.