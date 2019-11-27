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В сети появился список устройств Samsung, которые получат Android 10

18:02, 27 ноября 2019
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В общей сложности 28 моделей Samsung получат обновление One UI 2.0 / фото Samsung

Компания Samsung, хоть и ускорила процесс тестирования новых версий Android 10 для своих смартфонов, до сих пор не выпустила финальную версию Android 10 ни для одного из своих смартфонов.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Несмотря на то, что финальная версия Android 10 вышла еще в сентябре, даже флагманы компании пока довольствуются бета-версиями One UI 2.0 на базе десятого Adnroid", - говорится в сообщении.

Официально компания Samsung не публиковала список смартфонов, которые получат Android 10 и One UI 2.0, но благодаря приложению Samsung Members и пользователям из Израиля, соответствующий перечень появился в Сети.

"Согласно информации источника, в общей сложности 28 моделей получат обновление One UI 2.0 на базе Android 10. К сожалению, распространение финальной версии начнется только с января 2020 года, когда обновление выйдет для серии Galaxy S10, серии Galaxy Note10 и Galaxy Note9", - информирует издание.

Смартфоны среднего класса из серий Galaxy A, Galaxy J, Galaxy Tab и Galaxy S9 2018 года должны получить обновление в апреле 2020 года. Обратите внимание, что ориентировочные сроки, так что обновления могут выйти раньше или позже.

Полный список:

  • Galaxy S10 +
  • Galaxy S10
  • Galaxy S10e
  • Galaxy Note 10+
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy Note 9
  • Galaxy S9 +
  • Galaxy S9
  • Galaxy Tab S6
  • Galaxy Tab S5e
  • Galaxy Tab S4 10,5
  • Galaxy Tab A 10.1 (2019)
  • Galaxy Tab A 8 (2018)
  • Galaxy Tab 10.5
  • Galaxy A80
  • Galaxy A70
  • Galaxy A50
  • Galaxy A30s
  • Galaxy A30
  • Galaxy A20s
  • Galaxy A20
  • Galaxy A10s
  • Galaxy A10
  • Galaxy A9 (2018)
  • Galaxy A7 (2018)
  • Galaxy J8
  • Galaxy J6 +
  • Galaxy J6

Обратите внимание, что в списке нет Galaxy Fold, Galaxy A50s и линейки Galaxy M. Так что список может быть расширен.

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Теги: #Samsung#обновления Android#новый Android#смартфоны Samsung#Android