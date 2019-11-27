В сети появился список устройств Samsung, которые получат Android 10
Компания Samsung, хоть и ускорила процесс тестирования новых версий Android 10 для своих смартфонов, до сих пор не выпустила финальную версию Android 10 ни для одного из своих смартфонов.
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Об этом сообщает портал IXBT.com.
"Несмотря на то, что финальная версия Android 10 вышла еще в сентябре, даже флагманы компании пока довольствуются бета-версиями One UI 2.0 на базе десятого Adnroid", - говорится в сообщении.
Официально компания Samsung не публиковала список смартфонов, которые получат Android 10 и One UI 2.0, но благодаря приложению Samsung Members и пользователям из Израиля, соответствующий перечень появился в Сети.
"Согласно информации источника, в общей сложности 28 моделей получат обновление One UI 2.0 на базе Android 10. К сожалению, распространение финальной версии начнется только с января 2020 года, когда обновление выйдет для серии Galaxy S10, серии Galaxy Note10 и Galaxy Note9", - информирует издание.
Смартфоны среднего класса из серий Galaxy A, Galaxy J, Galaxy Tab и Galaxy S9 2018 года должны получить обновление в апреле 2020 года. Обратите внимание, что ориентировочные сроки, так что обновления могут выйти раньше или позже.
Полный список:
- Galaxy S10 +
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 9
- Galaxy S9 +
- Galaxy S9
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S4 10,5
- Galaxy Tab A 10.1 (2019)
- Galaxy Tab A 8 (2018)
- Galaxy Tab 10.5
- Galaxy A80
- Galaxy A70
- Galaxy A50
- Galaxy A30s
- Galaxy A30
- Galaxy A20s
- Galaxy A20
- Galaxy A10s
- Galaxy A10
- Galaxy A9 (2018)
- Galaxy A7 (2018)
- Galaxy J8
- Galaxy J6 +
- Galaxy J6
Обратите внимание, что в списке нет Galaxy Fold, Galaxy A50s и линейки Galaxy M. Так что список может быть расширен.