Официальные реселлеры iPhone XS объявили о снижении цен на смартфон

Однако количество товара, продающегося по скидке, ограничено, поэтому не откладывайте в долгий ящик решение о покупке, и как минимум посетите магазин.

В начале января, когда новогодние праздники уже позади, и пора возвращаться к рабочим будням, особенно приятно порадовать себя новым гаджетом, полезным как для работы, так и «для души». К тому же, именно сейчас реселлеры iPhone XS объявили о снижении цен на смартфон. Это касается всех официальных продавцов техники Apple – в магазинах Алло, Цитрус, Эльдорадо, Комфи, Мойо, iOn, Фокстрот, Водафон, ТТТ и КТС с 9 января стартовали акционные цены. Скидка по сравнению с обычной стоимостью гаджета составляет до 7 тыс грн.

Однако количество товара, продающегося по скидке, ограничено, поэтому не откладывайте в долгий ящик решение о покупке, и как минимум посетите магазин.

«Официальные реселлеры техники Apple в Украине с гордостью сообщают о таком решении, направленном в первую очередь на наших постоянных и лояльных клиентов. Мы даем возможность покупателям потратить значительно меньше денег, но при этом стать обладателем статусного смартфона. Или устроить сюрприз родному человеку, подарив такую незаменимую вещь, которая обязательно поднимет ему или ей настроение в послепраздничный период», – говорится в сообщении представителей торговых сетей.

Для пользователей, которым недостаточно экрана в 5.8”, мы также предоставляем скидки, в частности на модель iPhone XS Max – здесь экран имеет 6’5”, а скидка оказалась еще более значительной, достигая 9 тыс. грн. Таким образом, специальная цена на этот телефон составляет от 23 999 грн в сравнении с обычной стоимостью от 32 999 грн.

Если вы все еще не убеждены в том, что покупка нового смартфона Apple отлично скрасит вам выход на работу после праздников, то обратите внимание на некоторые функции iPhone XS Max:

Элитные материалы корпуса - стекло и сталь

Улучшенный Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth - что является новым уровнем защиты ваших персональных данных

Двойная камера 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом;

Панорамная съёмка (с разрешением до 63 Мп);

Объёмный стереозвук; Возможность настройки максимальной громкости

Купить оригинальные телефоны iPhone XS и iPhone XS Max по сниженным ценам возможно только у официальных продавцов техники Apple, а именно на торговых площадках Алло, Цитрус, Фокстрот, Эльдорадо, ТТТ, Комфи, iOn, КТС, Мойо и Водафон,. В этих магазинах вы приобретете оригинальный iPhone, получите фискальный чек, подтверждающий покупку, а также официальную гарантию от производителя.