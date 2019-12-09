Какие смартфоны покупают украинцы - исследование

При выборе смартфона украинцы продолжают обращать внимание на наличие 4G и большого экрана.

Украинская розничная сеть Vodafone Retail представила ежеквартальный аналитический отчет рынка смартфонов в Украине, составленный на основе данных продаж за третий квартал 2019 года, а также big data аналитики мобильной сети оепратора Vodafone.

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При выборе смартфона украинцы продолжают обращать внимание на наличие 4G и большого экрана. Доля смартфонов с экраном 6+ дюймов продолжает расти: 69% в 3 квартале против 58% во втором квартале 2019 года. 4G-ready смартфоны уже составляют 99% всех новых смартфонов. Вместе с тем, растет популярность смартфонов с поддержкой NFC – уже почти половина покупателей выбирают NFC-смартфоны, тогда как в прошлом квартале таких было 40%, передает itc.ua.

Подавляющее большинство всех новых смартфонов, которые покупают украинцы, это двухсимные смартфоны. В этом квартале украинцы практически единогласно выбирали больше смартфонов производства Samsung и только в Донецкой, Николаевской и Сумской областях более популярными стали смартфоны Xiaomi.

Украинцы остаются довольно консервативными при выборе нового смартфона. На первом месте в рейтинге любви к брендам традиционно остаются владельцы iPhone – 71% «яблочников» покупают себе новые iPhone. Они также дольше пользуются своими трубками — почти 2 года. Второе место разделяют Samsung и Xiaomi – половина владельцев этих смартфонов остается верными своим любимым брендам, когда покупают новый смартфон.

Предпочтения остальных пользователей этих двух брендов в выборе нового смартфона взаимно пересекаются. Так, 17% бывших пользователей Samsung заменили их в третьем квартале на Xiaomi, а 16% пользователей Xiaomi — купили смартфон Samsung. И первые, и вторые пользуются своими смартфонами в среднем 1,5 года. На третьем месте Huawei – 32% владельцев смартфонов Huawei выбирали новый телефон, не меняя бренд. А вот срок службы таких смартфонов у одного владельца оказался немного, но меньше – 1,4 года.

Мужчины чаще меняют смартфоны, чем женщины. Люди со средним и низким достатком, как и в предыдущем квартале, были более склонны к покупке нового смартфона, чем их состоятельные соотечественники. Любимый цвет смартфона в Украине – черный (44,5%), за ним следуют синие (28%), серые (11,0%) и золотистые (4,5%) смартфоны. Украинцы стали более требовательными к объему памяти, доступной в смартфонах. В топе продаж в 3 квартале – смартфоны с объемом памяти 32 ГБ и 64 ГБ.

К каждому третьему смартфону докупают карту памяти, при этом чаще всего выбирают карту памяти также с объемом 32 ГБ. В третьем квартале украинцы стали чаще покупать страховку при покупке смартфона. Если в первом квартале 2019 году каждый 8-й смартфон был продан со страховкой, то в третьем квартале 2019 – уже каждый третий. Стекла и чехлы идут в чеке почти к каждому второму смартфону.

Фитнес-браслеты благодаря своей цене и разнообразию преобладают в продажах над смарт-часами, но последние в третьем квартале набирают обороты: их доля в общих продажах wearables составляет 32% против 24% кварталом ранее. Лидером продаж среди наручных часов в 3 квартале стал Xiaomi. Растет доля продаж детских смарт-часов Elari, вместе с этим падают продажи часов Huawei.