Названа дата выхода первого в мире смартфона с 240-герцовым дисплеем

Смартофн поступит в продажу в следующем квартале, хотя представлен был в сентябре.

Компания Sharp была первой, установившей в серийный смартфон 120-герцовый экран. Это было задолго до выхода OnePlus и даже раньше, чем появился Razer Phone.

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В сентябре японский производитель представил Aquos Zero 2 — первый в мире смартфон с 240-герцовым дисплеем. Тогда стали известны все подробности кроме цены и даты старта продаж, пишет ixbt.com.

С ценой пока вопрос так и остаётся открытым, а что касается продаж, оказалось, что аппарат всё ещё не продаётся. Более того, на родном рынке он поступит в продажу лишь в начале следующего года, а уже после этого появится на некоторых других рынках.

Напомним, смартфон основан на SoC Snapdragon 855, располагает 8 ГБ ОЗУ и крайне скромным аккумулятором ёмкостью 3130 мА·ч. Какова будет автономность, учитывая рекордную кадровую частоту, неясно.