Представлен первый в мире смартфон с 240-герцовым экраном (фото)

Также Sharp Aquos Zero 2 будет с Android 10 из коробки.

Компания Sharp представила смартфон Aquos Zero 2 с экраном, кадровая частота которого составляет 240 Гц. Сейчас максимальное значение кадровой частоты в смартфонах — 120 Гц.

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Правда, стоит отметить, что этот момент на официальном сайте компании описан как-то странно, но перевод с японского не позволяет разобраться в деталях. Так что, возможно, с этими самыми 240 Гц есть какие-то нюансы, пишет ixbt.com.

В целом Aquos Zero 2 — полноценный флагман. Он получил экран OLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, SoC Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Основная камера представлена датчиками разрешением 12 и 2 Мп, фронтальная — 8 Мп.

Также стоит отметить наличие NFC, защиту от воды и пыли (IP68) и габариты 158 х 74 х 8,8 мм при массе 143 г, что для столь крупного устройства является невероятным результатом. Правда, отчасти это обусловлено очень скромным аккумулятором ёмкость всего 3130 мА·ч.

Ещё одна важная особенность — ОС Android 10 из коробки. То есть именно Aquos Zero 2 стал первым из представленных смартфонов с новой версией ОС из коробки, а OnePlus 7T будет уже вторым. Правда, неясно, какой из них раньше поступит в продажу.

Напомним, смартфоны Sharp были первыми со 120-герцовыми экранами.