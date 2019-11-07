Китай начал работы над созданием сетей 6G

Три крупнейших китайских оператора сообщили о развертывании услуг 6G по всей стране.

В Китае официально начались работы, направленные на создание телекоммуникационных технологий шестого поколения.

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Об этом сообщает портал IXBT.com со ссылкой на Reuters.

"Представители министерств и научно-исследовательских институтов провели совещание, чтобы создать национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло всего через несколько дней после того, как три крупнейших китайских оператора связи сообщили о развертывании услуг мобильной связи 5G по всей стране.

Страны по всему миру стремятся развернуть беспроводные сети следующего поколения, которые могут обеспечить скорость передачи данных как минимум в 20 раз выше, чем 4G, открывая дорогу новым областям применения, включая самоуправляемые автомобили и дополненную реальность.

В последние месяцы технологии, связанные с сетями 5G, стали острием конфликта между США и Китаем. Правительство США внесло китайскую компанию Huawei Technologies, крупнейшего в мире поставщика телекоммуникационного оборудования, в черный список, закрыв ей доступ к американским товарам и услугам.

Кроме того, под предлогом, что оборудование Huawei может использоваться для шпионажа, Соединенные Штаты попытались убедить своих союзников исключить китайскую компанию из участия в развертывании сетей 5G.