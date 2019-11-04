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Киевстар в 3 квартале 2019: больше инвестиций, больше пользователей интернета, рост потребления трафика

10:56, 04 ноября 2019
Связь
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Актуально
Фото пресс-службы

В третьем квартале 2019 мобильной связью Киевстар воспользовалось 26,4 млн абонентов. Из них более 60% - мобильным интернетом. Количество таких пользователей в сравнении с 3 кв 2018 выросло на 12%. В среднем абонент Киевстар использует 566 минут в месяц, чуть больше, чем в 3 кв 2018. Тогда как использование мобильного интернета на абонента увеличилось на 69%, до 3969 Мб. Средний доход от абонента мобильной связи (ARPU) в 3 кв 2019 составил 69 грн.

Результаты компании прокомментировал Александр Комаров, Президент «Киевстар»: «Мы стали больше инвестировать в 4G и ежедневно подключаем новые населенные пункты – в основном, в сельской местности. Наши абоненты использовали почти вдвое больше дата-трафика, и для нас задача социальной важности – чтобы все жители Украины, независимо от того, где они живут, могли учиться, расти профессионально, заниматься предпринимательством с помощью скоростного мобильного интернета».  

В 3 кв 2019 капитальные расходы Киевстар составили 1,4 млрд грн, на 86% больше, чем в аналогичном квартале 2018.  Благодаря инвестициям в новые технологии компания существенно увеличила территорию сети 4G – на сегодня она охватывает 7885 населенных пунктов. По результатам тестов, которые проводила во втором и третьем кварталах 2019 международная компания Ookla на абонентских устройствах с поддержкой 4G, средняя скорость интернета в сети Киевстар – наивысшая в Украине. 

Общий доход Киевстар в 3 кв 2019 вырос на 18,3%, до 5,8 млрд грн. Выручка от мобильной связи увеличилась на 18,8%, до 5,4 млрд грн. А выручка от мобильной передачи данных увеличилась на  36,9% в сравнении с з 3 кв 2018, до 2,8 млрд грн, и составляет 51%  в общей сумме доходов от мобильной связи.

Доходы от услуг фиксированной связи в 3 кв 2019 выросли на 10,3% до 333 млн грн.  Количество абонентов, которые подключили услугу «Домашний интернет», увеличилось на 11% и достигло 981 тыс. Средний доход от абонента этой услуги вырос на 4%, по сравнению с 3 кв 2018, до 74 грн на абонента. Это объясняется стабильным спросом на инновационное предложение Киевстар, которое дает возможность пользоваться мобильной и фиксированной связью, а также цифровым ТВ по единому счету, при этом существенно экономя на полном комплексе услуг.

Киевстар удерживает лидерство среди телеком операторов Украины по объемам выполнения обязательств перед государственным бюджетом - в 3 кв.2019 компания уплатила налогов, сборов и платежей за радиочастоты на сумму 2 млрд грн.

Ключевые показатели Киевстар в 3 кв 2019 в сравнении с 3 кв  2018

Финансовые и операционные показатели (млн грн)

3 кв. 2019

3 кв. 2018

3 кв.2019/ 3 кв.2018

9 мес 2019

9 мес 2018

9 м 2019/9 м 2018

Общая выручка

5828

4925

18,3%

16577

13710

20,9%

Выручка от услуг мобильной связи

5466

4602

18,8%

15486

12750

21,5%

Выручка от услуг фиксированной связи

333

302

10,3%

995

895

11,2%

EBITDA

3772

2833

33,1%

10652

7736

37,7%

Маржа EBITDA, %

64,7%

57,5%

7,2п.п.

64,3%

56,4%

7,8 п.п

Капитальные расходы

1370

737

85,8%

3 505

2351

49,1%

Мобильная связь

Общий операционный доход

5466

4624

18,2%

15486

12815

20,8%

В том числе от услуг передачи данных

2799

2045

36,9%

8037

4960

62,0%

Абоненты (млн)

26,4

26,6

-0,8%

В том числе мобильного интернета

16,3

14,5

12,1%

ARPU (грн)

69

57

19,9%

MOU (мин)

566

565

0,3%

Использование дата трафика (Мбайт/пользователь)

3969

2347

69,1%

Фиксированная связь

Общая операционная выручка

333

302

10,3%

995

895

11,2%

Операционная выручка ШПД

216

186

16,0%

640

551

16,0%

Абоненты ШПД (млн)

1,0

0,9

11,0%

ARPU ШПД (грн)

74

71

4,3%

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G. Услугами Киевстар пользуется 26,4 млн абонентов. Услуги 3G доступны на территории, где проживает 80% населения Украины, а 4G – для 72% населения.

Акционеры Киевстар – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар свыше 20 лет работает в Украине, и является одним из крупнейших плательщиков налогов, инвестором в модернизацию телеком рынка Украины и социально ответственной компанией.

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Теги: #мобильная связь#Киевстар