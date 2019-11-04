Киевстар в 3 квартале 2019: больше инвестиций, больше пользователей интернета, рост потребления трафика

Киевстар охватил связью 4G территорию, где проживает свыше 70% населения Украины, и обеспечил наибольшую скорость мобильного интернета. В результате количество пользователей мобильного интернета выросло на 12%, а дата-трафик на абонента - на 69%.

В третьем квартале 2019 мобильной связью Киевстар воспользовалось 26,4 млн абонентов. Из них более 60% - мобильным интернетом. Количество таких пользователей в сравнении с 3 кв 2018 выросло на 12%. В среднем абонент Киевстар использует 566 минут в месяц, чуть больше, чем в 3 кв 2018. Тогда как использование мобильного интернета на абонента увеличилось на 69%, до 3969 Мб. Средний доход от абонента мобильной связи (ARPU) в 3 кв 2019 составил 69 грн.

Результаты компании прокомментировал Александр Комаров, Президент «Киевстар»: «Мы стали больше инвестировать в 4G и ежедневно подключаем новые населенные пункты – в основном, в сельской местности. Наши абоненты использовали почти вдвое больше дата-трафика, и для нас задача социальной важности – чтобы все жители Украины, независимо от того, где они живут, могли учиться, расти профессионально, заниматься предпринимательством с помощью скоростного мобильного интернета».

В 3 кв 2019 капитальные расходы Киевстар составили 1,4 млрд грн, на 86% больше, чем в аналогичном квартале 2018. Благодаря инвестициям в новые технологии компания существенно увеличила территорию сети 4G – на сегодня она охватывает 7885 населенных пунктов. По результатам тестов, которые проводила во втором и третьем кварталах 2019 международная компания Ookla на абонентских устройствах с поддержкой 4G, средняя скорость интернета в сети Киевстар – наивысшая в Украине.

Общий доход Киевстар в 3 кв 2019 вырос на 18,3%, до 5,8 млрд грн. Выручка от мобильной связи увеличилась на 18,8%, до 5,4 млрд грн. А выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 36,9% в сравнении с з 3 кв 2018, до 2,8 млрд грн, и составляет 51% в общей сумме доходов от мобильной связи.

Доходы от услуг фиксированной связи в 3 кв 2019 выросли на 10,3% до 333 млн грн. Количество абонентов, которые подключили услугу «Домашний интернет», увеличилось на 11% и достигло 981 тыс. Средний доход от абонента этой услуги вырос на 4%, по сравнению с 3 кв 2018, до 74 грн на абонента. Это объясняется стабильным спросом на инновационное предложение Киевстар, которое дает возможность пользоваться мобильной и фиксированной связью, а также цифровым ТВ по единому счету, при этом существенно экономя на полном комплексе услуг.

Киевстар удерживает лидерство среди телеком операторов Украины по объемам выполнения обязательств перед государственным бюджетом - в 3 кв.2019 компания уплатила налогов, сборов и платежей за радиочастоты на сумму 2 млрд грн.

Ключевые показатели Киевстар в 3 кв 2019 в сравнении с 3 кв 2018

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 3 кв. 2019 3 кв. 2018 3 кв.2019/ 3 кв.2018 9 мес 2019 9 мес 2018 9 м 2019/9 м 2018 Общая выручка 5828 4925 18,3% 16577 13710 20,9% Выручка от услуг мобильной связи 5466 4602 18,8% 15486 12750 21,5% Выручка от услуг фиксированной связи 333 302 10,3% 995 895 11,2% EBITDA 3772 2833 33,1% 10652 7736 37,7% Маржа EBITDA, % 64,7% 57,5% 7,2п.п. 64,3% 56,4% 7,8 п.п Капитальные расходы 1370 737 85,8% 3 505 2351 49,1% Мобильная связь Общий операционный доход 5466 4624 18,2% 15486 12815 20,8% В том числе от услуг передачи данных 2799 2045 36,9% 8037 4960 62,0% Абоненты (млн) 26,4 26,6 -0,8% В том числе мобильного интернета 16,3 14,5 12,1% ARPU (грн) 69 57 19,9% MOU (мин) 566 565 0,3% Использование дата трафика (Мбайт/пользователь) 3969 2347 69,1% Фиксированная связь Общая операционная выручка 333 302 10,3% 995 895 11,2% Операционная выручка ШПД 216 186 16,0% 640 551 16,0% Абоненты ШПД (млн) 1,0 0,9 11,0% ARPU ШПД (грн) 74 71 4,3%

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G. Услугами Киевстар пользуется 26,4 млн абонентов. Услуги 3G доступны на территории, где проживает 80% населения Украины, а 4G – для 72% населения.

Акционеры Киевстар – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар свыше 20 лет работает в Украине, и является одним из крупнейших плательщиков налогов, инвестором в модернизацию телеком рынка Украины и социально ответственной компанией.