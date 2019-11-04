Киевстар в 3 квартале 2019: больше инвестиций, больше пользователей интернета, рост потребления трафика
В третьем квартале 2019 мобильной связью Киевстар воспользовалось 26,4 млн абонентов. Из них более 60% - мобильным интернетом. Количество таких пользователей в сравнении с 3 кв 2018 выросло на 12%. В среднем абонент Киевстар использует 566 минут в месяц, чуть больше, чем в 3 кв 2018. Тогда как использование мобильного интернета на абонента увеличилось на 69%, до 3969 Мб. Средний доход от абонента мобильной связи (ARPU) в 3 кв 2019 составил 69 грн.
Результаты компании прокомментировал Александр Комаров, Президент «Киевстар»: «Мы стали больше инвестировать в 4G и ежедневно подключаем новые населенные пункты – в основном, в сельской местности. Наши абоненты использовали почти вдвое больше дата-трафика, и для нас задача социальной важности – чтобы все жители Украины, независимо от того, где они живут, могли учиться, расти профессионально, заниматься предпринимательством с помощью скоростного мобильного интернета».
В 3 кв 2019 капитальные расходы Киевстар составили 1,4 млрд грн, на 86% больше, чем в аналогичном квартале 2018. Благодаря инвестициям в новые технологии компания существенно увеличила территорию сети 4G – на сегодня она охватывает 7885 населенных пунктов. По результатам тестов, которые проводила во втором и третьем кварталах 2019 международная компания Ookla на абонентских устройствах с поддержкой 4G, средняя скорость интернета в сети Киевстар – наивысшая в Украине.
Общий доход Киевстар в 3 кв 2019 вырос на 18,3%, до 5,8 млрд грн. Выручка от мобильной связи увеличилась на 18,8%, до 5,4 млрд грн. А выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 36,9% в сравнении с з 3 кв 2018, до 2,8 млрд грн, и составляет 51% в общей сумме доходов от мобильной связи.
Доходы от услуг фиксированной связи в 3 кв 2019 выросли на 10,3% до 333 млн грн. Количество абонентов, которые подключили услугу «Домашний интернет», увеличилось на 11% и достигло 981 тыс. Средний доход от абонента этой услуги вырос на 4%, по сравнению с 3 кв 2018, до 74 грн на абонента. Это объясняется стабильным спросом на инновационное предложение Киевстар, которое дает возможность пользоваться мобильной и фиксированной связью, а также цифровым ТВ по единому счету, при этом существенно экономя на полном комплексе услуг.
Киевстар удерживает лидерство среди телеком операторов Украины по объемам выполнения обязательств перед государственным бюджетом - в 3 кв.2019 компания уплатила налогов, сборов и платежей за радиочастоты на сумму 2 млрд грн.
Ключевые показатели Киевстар в 3 кв 2019 в сравнении с 3 кв 2018
Финансовые и операционные показатели (млн грн)
3 кв. 2019
3 кв. 2018
3 кв.2019/ 3 кв.2018
9 мес 2019
9 мес 2018
9 м 2019/9 м 2018
Общая выручка
5828
4925
18,3%
16577
13710
20,9%
Выручка от услуг мобильной связи
5466
4602
18,8%
15486
12750
21,5%
Выручка от услуг фиксированной связи
333
302
10,3%
995
895
11,2%
EBITDA
3772
2833
33,1%
10652
7736
37,7%
Маржа EBITDA, %
64,7%
57,5%
7,2п.п.
64,3%
56,4%
7,8 п.п
Капитальные расходы
1370
737
85,8%
3 505
2351
49,1%
Мобильная связь
Общий операционный доход
5466
4624
18,2%
15486
12815
20,8%
В том числе от услуг передачи данных
2799
2045
36,9%
8037
4960
62,0%
Абоненты (млн)
26,4
26,6
-0,8%
В том числе мобильного интернета
16,3
14,5
12,1%
ARPU (грн)
69
57
19,9%
MOU (мин)
566
565
0,3%
Использование дата трафика (Мбайт/пользователь)
3969
2347
69,1%
Фиксированная связь
Общая операционная выручка
333
302
10,3%
995
895
11,2%
Операционная выручка ШПД
216
186
16,0%
640
551
16,0%
Абоненты ШПД (млн)
1,0
0,9
11,0%
ARPU ШПД (грн)
74
71
4,3%
Справка о Киевстар:
Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G. Услугами Киевстар пользуется 26,4 млн абонентов. Услуги 3G доступны на территории, где проживает 80% населения Украины, а 4G – для 72% населения.
Акционеры Киевстар – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).
Киевстар свыше 20 лет работает в Украине, и является одним из крупнейших плательщиков налогов, инвестором в модернизацию телеком рынка Украины и социально ответственной компанией.