Как будет выглядеть iPhone SE 2: появились новые рендеры

Основная камера вместе со светодиодной вспышкой находятся на некотором возвышении.

Ранее известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что смартфон iPhone SE 2 будет выпущен на рынок в первом квартале следующего года.

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Теперь же появились новые рендеры iPhone SE 2, которые немного отличаются от первоначальных изображений. Смартфон позаимствует дизайн iPhone 8, то есть экран будет окружен довольно широкими рамками. Под экраном будет располагаться фирменная кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, пишет ixbt.com.

Источник утверждает, что новинка получит аппаратную основу iPhone 11, а точнее однкористальную систему Apple A13 Bionic, которая будет работать в связке с 3 ГБ оперативной памяти. Предположительно, iPhone SE 2 будет оснащен ЖК-экраном диагональю 4,7 дюйма разрешением 1334 x 750 пикселей.

В этот раз видно, что основная камера вместе со светодиодной вспышкой находятся на некотором возвышении относительно плоскости задней панели. Это подтверждает предположения, что новинка получит камеру с хорошей оптикой и будет снимать примерно на одном уровне с текущими флагманами.

Что касается зарядного разъема, то в его роли снова выступит Lightning, а не USB-C.