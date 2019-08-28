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Microsoft 2 октября покажет свои новинки - ожидается анонс планшета с двумя экранами

12:23, 28 августа 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает The Verge, Microsoft продолжает вести разработку нового мобильного устройства Surface с двумя экранами. Новинка должна стать гибридом планшета с двумя экранами и ноутбука, передает ixbt.com.

Источники утверждают, что Microsoft продемонстрировала данное гибридное устройство во время внутреннего совещания в начале этого года.

The Verge утверждает, что Microsoft планирует выпустить это устройство в 2020 году, так что пока не совсем понятно, покажут ли на на октябрьском мероприятии его или какую-то другую новинку.

Вероятно, Microsoft обновит другие устройства семейства Surface, в частности, Surface Pro наконец получит разъем USB-C.

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Теги: #Microsoft#планшет