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Huawei просит США вычеркнуть компанию из "черного списка"

10:11, 12 июля 2019
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Иллюстрация REUTERS

Внесение Huawei в "черный список" минторга США может повлиять на деятельность компании по всему миру, а также принести ущерб непосредственно американским компаниям, поэтому Huawei просит США полностью исключить ее из соответствующего ограничительного списка.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на председателя совета директоров Huawei Лян Хуа.

"Власти США внесли нашу компанию в черный список, мы, естественно, выступаем против этого, так как никакого фактического основания для этих действий нет, это также принесет убытки американским предприятиям, включая тех, кто сотрудничает с Huawei", - заявил Лян Хуа, слова которого приводит телеканал Phoenix.

При этом Лян Хуа назвал решение США крайне неуместным, так как оно может повлиять на предоставление обслуживание клиентам Huawei в более чем 170 странах.

"Мы считаем, что должно быть не послабление, а полная отмена запрета, который предусматривает соответствующий "черный список", - заявил Лян Хуа.

При этом, отвечая на вопрос о том, изменило ли как-то ситуацию заявление президента США Дональда Трампа о разрешении американским компаниям продавать Huawei свое оборудование, он отметил, что "если смотреть с коммерческой точки зрения, то никаких существенных изменений не произошло".

Иллюстрация / REUTERS

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке комплектующих и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять ограничения в отношении Huawei.

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Теги: #Huawei