У Android уже более 2,5 миллиарда активных пользователей

Под активными подразумеваются устройства, которые ежемесячно отмечаются в фирменном магазине приложений Google Play Store.

В прошлом году исполнилось 10 лет с момента выхода первого смартфона, работающего под управлением ОС Android, но платформа не прекращает ставить новые рекорды по количеству устройств. На ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2019 представители объявили о достижении важной вехи в развитии мобильной платформы - сейчас по всему миру насчитывается более 2,5 миллиарда активных устройств, работающих под управлением ОС Android.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Под активными подразумеваются устройства, которые ежемесячно отмечаются в фирменном магазине приложений Google Play Store. То есть, в это число не входят устройства, использующие сторонние прошивки Android без доступа к Google Play Store. К таким, например, относятся устройства Amazon с Fire OS, а также смартфоны различных китайских производителей. То есть, на самом деле количество активных устройств Android вполне может превышать 3 миллиарда с учетом еще работающих старых моделей, которые давно не поддерживают Google Play Store.

Что касается темпов роста, они по-прежнему достаточно высоки. Два года назад на конференции Google I/O 2017 компания говорила о 2 миллиардах активных пользователей. То есть, за два года добавилось еще 0,5 миллиарда. По состоянию на май 2019 года общее число людей, живущих на Земле, составляло 7,7 миллиарда человек. Да, у некоторых может быть больше одного устройства на Android, но в целом статистика вполне показательна и рост популярности ОС впечатляет. Казалось бы, куда дальше, но нет, мобильная платформа Google продолжает расти завидными темпами.

Для сравнения, компания Apple, представляя новые смартфоны iPhone на сентябрьской презентации в прошлом году, заявила о приближении к отметке 2 миллиарда реализованных устройств с iOS.