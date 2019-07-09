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Офис президента запустил свой Telegram-канал

10:59, 09 июля 2019
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Офис президента запустил Telegram-канал / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.

«Официальный канал Офиса президента запущен в мессенджере Telegram. Подписывайтесь, чтобы получать новости в самый удобный для вас способ», - призвали в ОП.

Кроме Telegram и Facebook, официальные каналы Офиса президента действуют в Twitter и YouTube.

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Теги: #Telegram#президент Украины#Владимир Зеленскийпогода в Киеве