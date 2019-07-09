Офис президента запустил свой Telegram-канал
10:59, 09 июля 2019Связь
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У Зеленского призвали подписываться, чтобы получать новости в удобный способ.
Офис президента запустил Telegram-канал / фото УНИАН
Офис президента Украины создал официальный канал в мессенджере Telegram.
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Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.
«Официальный канал Офиса президента запущен в мессенджере Telegram. Подписывайтесь, чтобы получать новости в самый удобный для вас способ», - призвали в ОП.
Кроме Telegram и Facebook, официальные каналы Офиса президента действуют в Twitter и YouTube.
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