"Укртелеком" начал подключать села к оптоволоконному интернету

Проект предусматривает подключение 300 н.п. с помощью 3,5 тыс. км оптики.

Компания «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины - начала подключение абонентов в селах к широкополосному интернету в рамках реализации проекта по развитию оптической сети по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).

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Как сообщила пресс-служба компании, на первом этапе работы по строительству оптики ведутся в 16 областях: Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, где уже проложены 40% сети, а это более 220 километров. До конца июля текущего года планируется построить суммарно почти 600 км оптики.

Благодаря данному проекту жители 65 населенных пунктов Украины получат интернет на скорости до 200 Мбит/с и смогут пользоваться дополнительными телекомуслугами, в частности интернет-телефонией и интерактивным телевидением. Показательно, что в 26 селах из данного перечня до сих пор не было интернета.

Данный проект предусматривает строительство более 3,5 тыс. километров волоконно-оптических линий, в результате чего широкополосные сети доступа охватят дома в почти 300 небольших городах и селах. Проект реализует «Укртелеком» совместно со словенской телекоммуникационной компанией «Искрател».

Как сообщалось, в мае текущего года «Укртелеком» предложил государству совместный проект на 5 млрд грн, который позволит провести высокоскоростной интернет по оптоволокну в 7,7 тыс. отдаленных населенных пунктов Украины. А в начале июля Кабмин разрешил «Укртелекому» подключать стационарные телефоны с использованием мобильных сетей Тримоба и Vodafone.