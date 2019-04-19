"Укртелеком" увеличил набсовет до шести человек

В набсовет вошли два новых члена - Елена Иванова и Яна Щербинская.

Акционеры одного из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" увеличили состав наблюдательного совета компании до шести человек.

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Как сообщил УНИАН директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов, соответствующее решение было принято на собрании акционеров 18 апреля.

"Акционеры избрали состав наблюдательного совета "Укртелекома" в количестве шести человек. Состав расширен, четырех переизбрали и два новых независимых директора", - сказал Шуранов.

В частности, в набсовет компании переизбраны его глава Леонид Нетудыхата и члены - Александр Баринов, Сергей Муковнин и Людмила Павленко.

При этом в набсовет вошли два новых члена - Елена Иванова и Яна Щербинская.

Директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" уточнил, что данный состав набсовета компании переизбран сроком на один год.

Как сообщал УНИАН, на собрании акционеров "Укртелекома" 18 апреля было принято решение направить полученную в 2018 году прибыль в объеме 506,9 миллиона гривень на покрытие убытков компании за прошлые годы.

По итогам 2018 года компания увеличила доход от интернет-услуг на 7,7% и провела оптический интернет в 195 населенных пунктах.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).