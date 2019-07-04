АМКУ рекомендовал мобильным операторам указывать стоимость тарифных планов за день

В ведомстве отметили, что установление расчетного периода пакета услуг за 4 недели лишают потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами.

Антимонопольный комитет рекомендовал трем мобильным операторам - "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell информировать потребителей о расчетной стоимости тарифных планов за день, а не за четыре недели.

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Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета (АМКУ) Мария Процишен на своей странице в Facebоok.

"Сегодня после обсуждения Антимонопольным комитетом Украины были предоставлены всем трем операторам мобильной связи Киевстар, Vodafone Украина и lifecell рекомендации, в которых говорится о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде установление расчетного периода пакета услуг - 4 недели», - написала она.

Процишен отметила, что такие действия лишают потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами.

«В частности, рекомендуется в каждом тарифном плане/пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день, и воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем», - отметила она.

Процишен сообщила, что о рассмотрении и способах выполнения рекомендаций операторы уведомят Комитет в 30-дневный период.

«Мы будем оценивать факт их выполнения. А сейчас я все же надеюсь, что в ближайшее время операторы откорректируют ситуацию в этой сфере, поскольку все трое признали, что есть неоднозначности и проблематика в этой плоскости", - отметила госуполномоченный АМКУ.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем уменьшения расчетного периода оплаты с месяца до четырех недель.