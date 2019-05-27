Основатель Huawei о запрете Apple в Китае: я буду первым, кто выступит против

В то же время Чжэнфэй уверен, что этого не произойдет.

Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple.

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«Во-первых, этого не произойдет. А, во-вторых, если это произойдет, я буду первым, кто выступит против», – заявил он в интервью Bloomberg Television. Чжэнфэй назвал Apple своим учителем. «Будучи студентом, зачем мне идти против учителя? Никогда», — сказал он.

Основатель Huawei признал, что запрет на ведение бизнеса в США может какое-то время негативно сказываться на показателях его компании. При этом он уверен, что Huawei или увеличит собственные поставки чипов, или найдет альтернативы для сохранения преимуществ на рынке смартфонов и 5G.

Напомним, 16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны. Указ позволяет блокировать покупку американскими компаниями оборудования, которое представляет угрозу нацбезопасности. В тот же день Huawei и ее подразделения были внесены в черный список минторга США – так называемый Entity List.

Спустя несколько дней американское торговое ведомство выдало китайскому производителю временную лицензию на ведение бизнеса на три месяца.