цей матеріал доступний українською

Опубликованы изображения флагманского смартфона Redmi K20 (фото)

11:09, 23 мая 2019
Связь
546 0
Опубликованы офиициальные рендеры Redmi K20 / itc

Читайте такжеXiaomi обнародовала список смартфонов, которые получат обновление до Android 9 Pie

Как сообщает ITC.ua, на представленных рендерах новинка представлена в четырех вариантах расцветки, все они являются градиентными. Устройство демонстрируется с тыльной стороны, его корпус переливается оттенками красного, синего, зеленого или фиолетового цвета. Корпус смартфона выполнен из стекла.

На изображениях можно увидеть и тройную основную камеру, которая расположена вертикально и приближена к центру задней панели.

itc
itc
itc

К настоящему моменту официально подтверждены следующие особенности флагмана Redmi K20: топовый чип Snapdragon 855, аккумулятор на 4000 мА·ч, основная 48-мегапиксельная камера, выдвигающаяся фронтальная камера и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Ранее сообщалось, что Redmi K20 получит AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смартфон#телефон