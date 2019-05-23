Опубликованы изображения флагманского смартфона Redmi K20 (фото)

На рендерах новинка представлена в четырех вариантах расцветки.

Китайская компания Redmi опубликовала официальные изображения своего ожидаемого флагмана - Redmi K20.

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Как сообщает ITC.ua, на представленных рендерах новинка представлена в четырех вариантах расцветки, все они являются градиентными. Устройство демонстрируется с тыльной стороны, его корпус переливается оттенками красного, синего, зеленого или фиолетового цвета. Корпус смартфона выполнен из стекла.

На изображениях можно увидеть и тройную основную камеру, которая расположена вертикально и приближена к центру задней панели.

К настоящему моменту официально подтверждены следующие особенности флагмана Redmi K20: топовый чип Snapdragon 855, аккумулятор на 4000 мА·ч, основная 48-мегапиксельная камера, выдвигающаяся фронтальная камера и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Ранее сообщалось, что Redmi K20 получит AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма.