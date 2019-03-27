Рассекречены характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 9X

Смартфон порадует большим дисплеем AMOLED диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

На прошлой неделе в сети появилась информация о трех новых недорогих смартфонах Xiaomi, фигурирующих под кодовыми именами Pyxis, Bamboo и Сosmos.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Считается, что Pyxis - это преемник нынешнего Xiaomi Mi 6X, который выйдет на рынок под названием Xiaomi Mi 9X, чтобы "примазаться" к флагманской линейке Xiaomi Mi 9, а Bamboo и Сosmos - производные от него новые модели Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite. Новые данные указывают, что Xiaomi Mi 9X, метящий на очередного бестселлера бренда, может быть представлен уже в следующем месяце", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 9X основан на SoC Snapdragon 675. Эта же платформа служит основой Redmi Note 7 Pro, который, как мы недавно узнали, останется эксклюзивом для Индии и Китая. Также Xiaomi Mi 9X порадует (а кого разочарует) большим дисплеем AMOLED диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

"Фронтальная камера, которая разместится в вырезе, будет 32-мегапиксельной, как у вчера дебютировавших флагманских камерофонов Huawei P30. Основная же будет тройной. Главный модуль - 48-мегапиксельный на сенсоре Sony IMX586, дополнительный - 13-мегапиксельный со сверхширокоугольным объективом. Наконец, вспомогательный модуль, отвечающий за анализ глубины сцены, представлен сенсором разрешением 8 Мп", - подчеркивает издание.

Аккумулятор емкостью 3300 мА·ч будет поддерживать быструю 18-ваттную зарядку.

Смартфон Xiaomi Mi 9X, как ожидается, будет очень тонким, толщина корпуса составит всего 7,5 мм. Также говорится, что тыльная сторона может быть оформлена изогнутым стеклом 2.5D и иметь голографическое покрытие, как у Xiaomi Mi 9 (на заглавном изображении). В данном случае речь о специальном процессе покраски, обеспечивающем эффект перелива разными цветами.

Называется и цена Xiaomi Mi 9X - $250 за версию с 6 ГБ ОЗУ (LPDDR4x) и 64 ГБ флэш-памяти (eMMC 5.1). То есть, Xiaomi Mi 9X обещает быть еще более доступным, чем нынешний бюджетный флагман Xiaomi Mi 9 SE при сходных характеристиках.

Осталось дождаться подтверждения этих характеристик и цены из более авторитетных источников, до тех пор информацию следует воспринимать с долей скепсиса.