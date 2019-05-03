Утечка на сайте Amazon: стали известны характеристики и цена нового смартфона Huawei

Точная дата выхода Huawei P Smart Z пока остается неизвестной.

Анонс потенциально очень интересного смартфона-середячка Huawei P Smart Z только ожидается в ближайшее время. Однако уже сейчас, благодаря сотрудникам итальянской версии онлайнового магазина Amazon, поспешившим с обновлением каталога, мы можем узнать основные характеристики и цену еще не представленного официально смартфона.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Главной особенностью Huawei P Smart Z должна стать выезжающая фронтальная камера, как у грядущего флагмана компании OnePlus. Она будет 16-мегапиксельной с диафрагмой F/2,0", - говорится в сообщении.

Аппаратным базисом Huawei P Smart Z выступает SoC Kirin 710. Экран будет занимать почти всю лицевую панель. При этом сам экран будет большим - диагональю 6,59 дюйма. Его разрешение - 2340х1080 пикселей Оперативной памяти в аппарате предусмотрено 4 ГБ, а флэш-памяти - 64 ГБ.

Основная камера Huawei P Smart Z - сдвоенная на сенсорах разрешением 16 и 2 Мп с объективами диафрагмой F/1,8 и F/2,4 соответственно. Емкость аккумулятора, заряжаемого посредством разъема USB-C, составляет приличные 4000 мА-ч.

На изображениях Huawei P Smart Z отлично виден сканер отпечатков пальцев в привычном месте на задней панели. Тыльная часть Huawei P Smart Z оформлена изогнутым стеклом.

Габариты Huawei P Smart Z составляют 163,5х77,3х8,9 мм при массе 196,8 г. Наконец, самое главное - цена указана равной 280 евро, что с учетом характеристик делает новинку достаточно привлекательным вариантом.

Точная дата выхода Huawei P Smart Z пока остается неизвестной.