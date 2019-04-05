Новые флагманские смартфоны Huawei появились в официальной продаже в Украине

У нас они доступны в трех цветовых вариантах: Aurora (Полярное сияние) и Breathing Crystal (Перламутр), а также в классическом черном цвете.

5 апреля новые камерофоны от Huawei P30 Pro и Р30 официально поступили в продажу в Украине.

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Об этом сообщает "Канал 24".

"У нас они доступны в трех цветовых вариантах: Aurora (Полярное сияние) и Breathing Crystal (Перламутр), а также в классическом черном цвете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что младшая версия флагмана представлена в модификации 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Она оценена в 22 999 гривень.

"Новинка получила 6,1-дюймовый OLED-экран и фирменный процессор HiSilicon Kirin 980. Основная камера имеет три модуля: 40 + 16 + 8 Мп. Фронталка здесь одинарная с разрешением 32 Мп", - подчеркивает издание.

Относительно других характеристик, то эта модель оснащена 6,47-дюймовым OLED-экраном. Он тоже работает на топовом процессоре Kirin 980. Как и у младшей версии – основная камера состоит из трех модулей: 40 + 20 + 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры 32 Мп.