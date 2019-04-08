Доступные Honor: стала известна дата выхода и цена новых смартфонов

Honor 20 и Honor 20 Pro окажутся примерно вдвое дешевле старших моделей материнской Huawei.

До конца этого месяца в рамках бренда Honor будут представлены новые флагманские модели Honor 20 и Honor 20 Pro, которые выступят более доступной альтернативой недавно представленным топовым смартфонам Huawei P30 и P30 Pro.

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На прошлой неделе новинки были замечены в базе данных европейского регулятора EEC. Теперь же в соцсети Weibo опубликовали характеристики и даже данные о ценах, пишет itc.ua.

Обе модели будут построены на флагманской SoC Kirin 980. Меньшая модель Honor 20 получит экран OLED диагональю 6,1 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и встроенным сканером отпечатков пальцев шестого поколения, тогда как большая P30 Pro получит экран более крупного размера. Скорее всего, диагональ экрана Honor 20 Pro составит 6,5 дюйма, как у P30 Pro.

По аналогии с P30 основная камера меньшей модели Honor 20 будет тройной с фотомодулями разрешением 48, 20 (широкоугольный) и 8 Мп (телеобъектив, обеспечивающий трехкратный оптический зум), а Honor 20 Pro — четверной с 40-мегапиксельным Sony IMX600, как у Huawei P30 Pro. Фронтальная камера у обеих будет 32-мегапиксельной.

Емкость аккумулятора Honor 20 составит 3650 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 22,5 Вт. Очевидно, что Honor 20 Pro получит более емкий аккумулятор, но насколько, пока неизвестно.

Что касается цен, Honor 20 и Honor 20 Pro окажутся примерно вдвое дешевле старших моделей материнской Huawei. Меньший Honor 20 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти в Китае будет стартовать с $445, версия 8/128 ГБ будет стоить $505, а топовый вариант 8/256 ГБ флэш-памяти — $565. Цен для большей модели Honor 20 Pro нет, но можно ожидать стартовой на уровне $545.

Анонс Honor 20 ожидается 25 апреля.