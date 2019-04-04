Beats анонсировал беспроводные наушники Powerbeats Pro (видео)

Powerbeats Pro являются первыми наушниками бренда, в которых применяется усовершенствованная технология улучшения качества речевого сигнала при телефонных звонках.

Принадлежащий компании Apple бренд Beats анонсировал новые наушники Powerbeats Pro, которые получили прежний узнаваемый дизайн, но полностью лишились проводов.

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Об этом сообщает ITC.ua.

"Новинка оснащена чипом Apple H1, что обеспечивает надёжную беспроводную связь и позволяет пользователям задействовать голосового помощника Siri. Как и AirPods, Powerbeats Pro мгновенно сопрягаются с iPhone и синхронизируются с подключенными к iCloud устройствами, включая iPad, Mac и Apple Watch. По словам производителя, новые наушники на 23% меньше и 17% легче, чем предшественники. Они полностью переработаны внутри, оснащены усовершенствованным драйвером, обеспечивают лучшее качество звука с меньшим уровнем искажений и расширенным динамическим диапазоном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Powerbeats Pro являются первыми наушниками бренда, в которых применяется усовершенствованная технология улучшения качества речевого сигнала при телефонных звонках. Для этих целей каждый наушник оборудован акселерометром и микрофоном, которые отфильтровывают внешние звуки, оставляя лишь голос. В данной модели инженеры впервые отказались от кнопки питания в пользу управления в стиле AirPods. Наушники включаются при извлечении из кейса и отключаются при помещении их обратно в кейс. Тем не менее по одной физической кнопке всё же оставили, они отвечают за управление воспроизведением и громкостью.

Также следует отметить защиту от влаги и поддержку быстрой зарядки Fast Fuel, благодаря которой всего за 5 минут наушники можно зарядить на 1,5 часа работы.

Powerbeats Pro поставляются со сменными амбушюрами четырёх размеров и зарядным кейсом чёрного цвета, обеспечивающим до 24 часов автономной работы. Сами наушники могут работать до 9 часов. Powerbeats Pro появятся в продаже в мае по цене $250.