Nokia представила свой первый смартфон с отверстием в экране и тройной камерой (фото)

Это первый смартфон Nokia с врезанной в экран фронтальной камерой и третья такая модель в среднем сегменте после Samsung Galaxy A8s и Honor View 20.

HMD Global представила новый смартфон среднего уровня Nokia X71. Так модель называется на тайваньском рынке, где и состоялся ее официальный дебют, а в некоторых других регионах она будет представлена под обозначением Nokia 6.2, а не Nokia 8.1 Plus, как считалось ранее.

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Смартфон Nokia X71 выделяется двумя главными особенностями. Особенность первая — экран с точечным отверстием под фронтальную камеру, как у смартфонов флагманской серии Samsung Galaxy S10, пишет itc.ua.

Это первый смартфон Nokia с врезанной в экран фронтальной камерой и третья такая модель в среднем сегменте после Samsung Galaxy A8s (он же Samsung Galaxy A9 Pro) и Honor View 20 (он же V20). В случае Nokia X71 используется экран PureView Display диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2316х1080 пикселей с необычным соотношением сторон 19,3:9. Экран занимает 93% площади лицевой панели, характеризуется максимальной яркостью 500 нит и контрастностью 1:1400. Во врезанной в экран фронтальной камере устройства используется сенсор изображения разрешением 16 Мп.

Вторая особенность — тройная основная камера ZEISS (впервые среди смартфонов Nokia) c сенсорами разрешением 48, 8 и 5 Мп (с главным соединен широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,8, со вторым — сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F/2,4 и углом обзора 120 градусов, а последний отвечает за анализ глубины сцены). Все это дополняется двухцветной светодиодной вспышкой и функциями ИИ для автоматического распознавания сцены и расширенных возможностей съемки в условиях недостаточного освещения.

Базисом Nokia X71 выступает SoC Snapdragon 660, дополненная 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Вдобавок предусмотрен слот для карт памяти microSD.

В конфигурации устройства также аккумулятор емкостью 3500 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, сканер отпечатков пальцев на задней панели, два слота для карт SIM (есть поддержка dual 4G VoLTE), адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, порт USB-C и стандартный разъем для наушников.

По дизайну и материалам корпуса полное соответствие последним моделям бренда. Рамка выполнена из алюминиевого сплава, а фронтальная и тыльная панели оформлены изогнутым защитным стеклом 2.5D. Габариты и масса устройства — 157,19х76,45х7,98 мм и 180 грамм.

На смартфон Nokia X71 из коробки установлена операционная система Android 9.0 Pie без каких-либо оболочек. Смартфон Nokia X71 предлагается в единственном цвете Eclipse Black. На Тайване новинка начнет продаваться 10 апреля по цене $388 в эквиваленте. Данных о сроках выхода Nokia X71 на других рынках пока нет.