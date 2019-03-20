Vodafone расширил сеть 4G в 15 областях Украины

На сегодняшний день более 20 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, расширил сеть 4G еще для 75 городов и сел в 15 областях Украины.

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Как сообщила пресс-служба оператора, 4G появилась в гнаселенных пунктах Херсонской области: Аскания-Нова, Музыковка, Озерное, Новоберислав, Приморское, Раздольное, Тавричанка, Тягинка, Широкая Балка, Кизомыс, Великая Александровка, Широкое.

Также, в Одесской области: Рени, Ананьев, Арциз, Березовка, Болград, Захаровка, Курортное, Окны, Санжейка, Сарата, Татарбунары, Шабо и Ширяево.

В Кировоградской области: Великая Северинка, Знаменка, Песчаный Брод, Приютовка, Светловодск, Новая Прага и Новое.

В Киевской области: Тарасовка, Старое и Бобрица, а в Запорожской области: Конские Раздоры, Азовское, Преслав, Михайловка, Азовское и Нововасильевка.

Также, в Харьковской области: Котляр, Новый Коротич, Хролы, Великий Бурлук, Песчаное, Шаровка, Чемужовка и Липковатовка.

В Ивано-Франковской области: Гошев и Угринов, в Волынской обасти: Чаруков и Крупа, а также в Николаевской области Южноукраинск, Арбузинка, Доманевка, Александровка и Рыбаковка.

Кроме этого, в Полтавской области: Великие Сорочинцы, Оржица, Петровка, Засулье и Терешки.

В Сумской области: Шпилевка и Степановка и в Черниговской области: Городня и Носовка.

Также, в Винницкой области: Калиновка, в Житомирской области: Довжик, а также в Днепропетровской области: Богуслав, Алексеевка, Любимовка, Межирич, Приднепровское, Чаплино и Чумаки.

«На сегодняшний день более 20 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что после запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2018 года Vodafone запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первоначально сеть четвертого поколения появилась в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.

С 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.