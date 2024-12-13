Рост тарифов на транспортировку газа угрожает государственной добыче, - директор Ассоциации газодобывающих компаний

Когда транзит российского газа по украинской территории прекратится, основными плательщиками тарифов за работу газотранспортной системы станут добывающие компании и потребители - население и промышленность. Поэтому рост тарифов на транспортировку неизбежно повлияет на различные сферы экономики. Об этом заявил директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Ассоциации Артем Петренко.

"То есть все должны понять, что для того, чтобы природный газ, он двигался по территории Украины, необходимо использовать мощности, использовать трубопроводы, и за это оплачивается тариф", - пояснил он.

Он также отметил, что для промышленности повышение тарифов приведет к увеличению стоимости газа, что, в свою очередь, повысит стоимость продукции.

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"Опять же это будет зависеть от той ситуации, которая будет, но сейчас мы видим заявления промышленности, с учетом вопроса с электроснабжением, с учетом повышения других тарифов, в общем логистических. Это может повысить, уменьшить их конкурентоспособность и повысить стоимость соответственно их продукции. Там, соответственно, от 10 до 15-20% в зависимости от сектора экономики", - подчеркнул Петренко.

Он напомнил, что в условиях военного положения стоимость газа для населения не изменится до конца отопительного сезона.

"Стоимость газа для населения является фиксированной, постоянной, есть мораторий на ее увеличение", - сказал Петренко. Однако, по его словам, для добывающих компаний это будет иметь серьезные последствия.

"Это означает, что ключевая государственная компания "Укргаздобыча", которая является государственной и добывает газ в первую очередь для нужд населения, она будет иметь меньше средств для инвестиции в бурение", - отметил Петренко.

Он предупредил, что при таких условиях добыча газа в Украине начнет уменьшаться уже с 2025 года. А это негативно повлияет на налоговые поступления и общий объем газа, доступного для страны.

Напомним, Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) считает, что резкое повышение тарифов на транспортировку газа в 4,5 раза может привести к сокращению инвестиций, падению объемов добычи газа и финансовым проблемам для отрасли. Для минимизации последствий ICC Ukraine предлагает провести инвентаризацию активов Оператора ГТС и не менять тарифы.