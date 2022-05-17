Российские оккупанты в очередной раз обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района.
Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
"Спасибо ПВО за работу! Снова обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей", - отметил он.
Козицкий уточнил, что больше информации сообщит утром. Также глава ОВА призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Как сообщал УНИАН, после полуночи 17 мая во Львове и области прогремели взрывы. Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.