Глава государства уверен, что соответствующий закон будет принят.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал анонсированный законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

"Это был беспрецедентный сигнал уважения и поддержки со стороны польского Сейма, со стороны, прежде всего, польского народа относительно принятия соответствующего закона в момент, когда это очень было нужно украинцам", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, отвечая на вопросы относительно деталей этого законопроекта.

По словам Зеленского, зеркальное уважение должно быть продемонстрировано Украиной.

"И обязательно этот законопроект будет в Верховной Раде, будет проголосован. Уверен - уверенным большинством", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все те права, которые ныне Польша предоставляет украинцам такие же права будут предоставлены польским гражданам в Украине.

"Сама идея по законопроекту о зеркальном уважении с соседями - такая идея возникла еще у нас, если честно, задолго до войны. Я бы очень хотел, чтобы соответствующие законы, соответствующие договоры были подписаны, или если это нужно - приняты или ратифицированы в парламентах соседей Украины. Да, Польша в этом списке номер один. И я буду делать все, чтобы соответствующие договоры были подписаны со всеми нашими соседями", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что здесь речь не идет, конечно же, о соседях, которые "считают себя не соседями, не дружественными, а хозяевами на нашей земле".

В свою очередь Дуда поблагодарил за соответствующую законодательную инициативу.

"Я хотел бы, чтобы он был только символом. Я верю в это глубоко, что его никогда не используют, этот закон, так, как используют закон, принятый польским парламентом в отношении беженцев, наших гостей из Украины... Мы хотели создать им наилучшие условия пребывания", - сказал польский президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, во время речи в Верховной Раде президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

13 марта в Польше вступил в силу закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии РФ. Закон регулирует вопросы легальности пребывания украинцев в Польше и оказания им всесторонней поддержки.

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