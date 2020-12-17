Реализация положений закона будет способствовать надлежащей разработке качественных и понятных правил функционирования электронной торговой системы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в пункт 1 раздела XII Закона Украины «О концессии», предусматривающий отсрочку начала функционирования электронно-торговой системы (ЭТС) для проведения концессионных конкурсов до 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что проектирование, разработка, тестирование и внедрение этой электронной системы требует значительных временных и финансовых ресурсов, а в условиях ограниченности бюджетных средств возникает необходимость привлечения внебюджетного финансирования, существенным препятствием для чего стала эпидемия коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно сообщению, реализация положений закона будет способствовать надлежащей разработке качественных и понятных правил функционирования электронной торговой системы, надлежащих алгоритмов защиты конфиденциальной информации, размещенной в такой системе, а также стабильности работы созданной инфраструктуры.

Хронология событий

2 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отсрочить начало функционирования электронно-торговой системы (ЭТС) для проведения концессионных конкурсов до 1 сентября 2021 года.

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Автор: Павел Степанец