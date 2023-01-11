Законом предусмотрено, что полиэтиленовые пакеты должны заменить.

В Украине с января начал действовать запрет на использование и продажу всех пластиковых пакетов толщиной до 50 микрометров.

Таким образом, с 1 января окончательно начал действовать закон Украины, который запрещает распространять тонкие и сверхтонкие полиэтиленовые пакеты (так называемые "маечки" и другие маленькие) толщиной до 50 мкм. Даже в качестве первичной упаковки для сыпучих продуктов, рыбы и мяса. Даже на платной основе.

Запрет касается магазинов, рынков и заведений питания.

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Полиэтиленовые пакеты должны заменить на биоразлагаемые пакеты, соответствующие стандартам и имеющие специальную маркировку.

При этом, разрешено продавать толстые полиэтиленовые пакеты, которые обычно продаются в прикассовых зонах супермаркетов.

За нарушение представителей бизнеса будут штрафовать на сумму от 8,5 до 17 тысяч гривень. За повторное нарушение - на 17-34 тысячи грн.

Запрет пакетов в Украине - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым вводятся механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также предусмотрена ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Первый этап - с 10 декабря 2021 года была введена обязательная реализация пакетов за средства, а запрещается бесплатное распространение.

Второй этап начался с марта 2022 года - запрет распространения пакетов до 50 микрометров. И третья стадия - с 1 января 2023 года - запрет использования всех пакетов до 50 микрометров.

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