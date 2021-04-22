За последние четыре года 55 компаний сменили место регистрации.

За последние четыре года 55 компаний, которые составляют 4% от всех крупных налогоплательщиков в Украине, переехали работать из больших городов в объединенные территориальные громады (ОТГ).

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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"За последние четыре года 55 компаний сменили место регистрации из крупных городов на сельские ОТГ - объединенные территориальные громады. Это 4% от всех крупных налогоплательщиков. Среди них ОККО, John Deere, BMW, Huhtamäki", - сказано в сообщении.

Отмечается, что почти половина (25 компаний), которая переехала в ОТГ, работает в сфере оптовой торговли, восемь предприятий задействованы в сфере торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

Отмечается, что к местным налогам и сборам, которые платят большие налогоплательщики, относятся налог на имущество, сбор за места парковки, туристический сбор. Также в местный бюджет уплачивается часть налога на доходы физических лиц с зарплаты наемных работников компаний.

Что этому предшествовало

Государственная налоговая служба Украины в январе 2012 года создала центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

Налоговая служба включила в реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год 1375 компаний, что на 254 компании меньше по сравнению с прошлогодним реестром.

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Автор: Богдан Слуцкий