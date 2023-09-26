Разрешение будет предоставляться с 1 декабря и будет касаться граждан любых стран, которые стали беженцами из зон военных действий, в частности, из Украины.

Беженцы из Украины получат в Японии право на долгосрочное пребывание с рабочей визой.

Как сообщает сообщает Kyodo, разрешение будет предоставляться с 1 декабря. Решение об этом приняла иммиграционная служба страны, заявив, что это касается граждан любых стран, которые стали беженцами из зон военных действий, в частности, из Украины.

Как говорится в сообщении, решение должно гарантировать разрешение на проживание даже для тех, чьи обстоятельства не соответствуют формальным требованиям к получателям статуса беженцев, которые предусмотрены Конвенцией ООН о беженцах 1951 года.

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Беженцы из Украины в Японии

В марте 2022 года Япония упростила въезд для украинцев, бегущих от войны. В страну можно было въехать, даже если нет родственников или знакомых, живущих в Японии.

Сообщалось, что правительство Японии планирует рассматривать каждый случай отдельно и выдавать краткосрочную визу для пребывания в каждом конкретном случае.

Министр юстиции Есихиса Фурукава заявил, что украинские беженцы смогут заменить 90-дневные визы на годовые, которые дадут право работать.

По состоянию на 20 сентября 2023 года в Японии находились более 2000 беженцев из Украины. Более 1900 человек получили визу с правом "определенной деятельности" сроком на один год.

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