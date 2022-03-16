Япония пока что приняла 47 украинцев.

Правительство Японии упростило въезд для украинцев, которые бегут от развязанной РФ войны. В страну можно въехать, даже если нет родственников или знакомых

Об этом сообщает Japan Today

"Правительство планирует рассматривать каждый случай отдельно и выдавать краткосрочную визу для пребывания в каждом конкретном случае в качестве исключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вид на жительство в Японии имеют около 1900 украинцев. Япония приняла до 13 марта 47 эвакуированных граждан Украины, потому что одним из главных условий пересечения границы было наличие родственником или знакомых, которые могли поручиться. Теперь в страну смогут въехать и те, у кого нет поручителей.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Херсон.

Украинцы массово покидали города, которые были атакованы врагом.

По данным ООН, Украину из-за войны покинули уже 3 миллиона беженцев.

При этом власти Японии впервые в истории отправили Украине военную помощь - бронежилеты и шлемы. Готовят уже третий самолет с защитным снаряжением для украинской армии.

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