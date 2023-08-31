Почти 180 тысяч украинцев получают выплаты переселенцев по ошибке.

В Украине почти 180 тысяч граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.

Об этом во время телемарафона заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отметив, что на сегодня выплаты для переселенцев получают 2 млн 600 тыс. человек.

"По состоянию на сегодня 109 тысяч человек постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица", - сказала Верещук, отметив при этом, что еще почти 10 тысяч человек оказались значащимися в реестрах ЗАГСа как умершие, но на них и дальше получают выплаты.

Видео дня

Также были найдены ошибки в реестре, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для тех же детей - таких семей нашли почти 60 тыс.

Вице-премьер отметила, что все ошибки будут исправлены, и выплаты таким лицам прекратят.

Выплаты переселенцам

В 2022 году правительство приняло решение о выплате пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине - по 2000 грн на взрослых и по 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью.

В июле 2023 года Кабмин изменил порядок назначения выплат ВПЛ с 1 августа и с 1 сентября для определенных категорий переселенцев. Сообщалось, что украинцы, которые находятся за границей более 30 дней подряд, будут лишены выплат.

С 1 сентября право на получение помощи утратили переселенцы, которые приобрели жилье, транспортное средство или облигации на сумму 100 тыс. грн.

30 августа 2023 года СМИ писали о том, что мужчинам-переселенцам грозят штрафы до 3,5 тысячи гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: