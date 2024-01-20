Правительственный законопроект планируют подать в парламент в этом году.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов работает над созданием национальной системы торговли выбросами (СТВ) парниковых газов. В этом году планируют подать в Верховную Раду законопроект о системе торговли выбросами и принять его. В 2025 году планируют запустить систему в пилотном режиме, а в 2026-м будет полноценный запуск. Об этом сообщила замминистра Виктория Киреева.

"Для нас важно освободить украинский бизнес от уплаты налога на выбросы CO2 (CBAM) в 2026 году во время экспорта продукции в ЕС. Поэтому, даже несмотря на войну в Украине, мы должны внедрить собственную, национальную систему торговли выбросами парниковых газов. Это амбициозный проект, который не только поможет поддержать нашу экономику, но и выполнит обязательства Украины по имплементации Директивы 2003/87/ЕС", – отметила чиновник.

По ее словам, детальный план мероприятий по созданию СТВ в Украине уже завершают. Вскоре правительство представит временные рамки, а также необходимую инфраструктуру.

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Как пишет "Суспільне", с 1 октября в ЕС начался переходный период применения механизма углеродной корректировки импорта (CBAM). До 2026 года, когда начнется уплата углеродной пошлины.

На переходной фазе CBAM будет охватывать импорт цемента, железа, стали, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода без финансовых сборов. Механизм СВАМ окажет значительное влияние на экспортную политику Украины, поэтому указанные товары есть в списке украинских экспортеров.

Для Украины концепция будет отражать европейскую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов и одновременно закладывать возможность уменьшения суммы выплат для компаний в случае наличия национального механизма оплаты именно за выбросы парниковых газов.

В Украине уже действует налог на выбросы двуокиси углерода как один из механизмов оплаты за выбросы парниковых газов. Также для этого и разрабатывают СТВ.

Налоги в Украине

В ГНС рассказали, когда могут прийти к бизнеса с внеплановыми проверками, не предусмотренные планом работы налогового органа. Однако их могут провести при наличии хотя бы одного из оснований, определенных п. 1 ст. 78 Налогового кодекса.

Ранее УНИАН писал, что штрафы за неиспользование бизнесом кассовых аппаратов в разы превысили довоенный уровень по итогам неполного 2023 года, декабря-ноября. Государственная налоговая служба выписала 29 753 штрафа за нарушения при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО) на 1,65 млрд грн.

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