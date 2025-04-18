Средства будут направлены на выплату компенсации по программе "еВідновлення".

Украина получит 84 млн долларов от Всемирного банка на выплату компенсаций украинцам по программе "еВідновлення". Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Украина привлечет 84 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта HOPE. Сегодня приняли соответствующее решение. Эти средства будут направлены на выплату компенсации по программе "еВідновлення", - сказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, в целом уже более 96 тысяч украинских семей получили соответствующую поддержку от государства.

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"Правительство продолжает работать над тем, чтобы привлечь дополнительное финансирование на восстановление", - добавил премьер.

Компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в Украине

В марте Министерство развития общин и территорий получило 2 миллиарда гривень в рамках программы компенсаций за утраченное жилье для ВПЛ по программе "еВідновлення". Финансирование пошло на выплаты по жилищным сертификатам для более 1300 семей ВПЛ.

1 апреля Украина привлекла 100 млн евро (более 4,8 млрд гривень) от Банка развития Совета Европы (БРРЕ) в рамках проекта НОME. Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль эти средства будут направлены на выплату компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе еВідновлення".

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