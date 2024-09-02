Отмечается, что теперь инвестиционные фонды больше уделяют внимание оборонной сфере.

После вторжения России в Украину стоимость акций оборонного сектора в европейских фондах устойчивого инвестирования выросла более чем в два раза. Политики подчеркивают необходимость создания мощной оборонной промышленной базы.

Газета Financial Times пишет, что около трети фондов в Европе и Великобритании, ориентированных на решение экологических, социальных и управленческих задач, в настоящее время инвестируют в этот сектор 7,7 млрд евро по сравнению с 3,2 млрд евро в первом квартале 2022 года.

Боевые действия в Украине вызвали дискуссию о том, можно ли рассматривать военных подрядчиков в качестве ESG-инвестиций.

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Майкл Филд, стратег Morningstar по европейским акциям, сказал, что этот сектор "всегда был минным полем ESG, ведь необходимо учитывать влияние на окружающую среду и общество, но в связи с войной в Украине мнение инвесторов изменилось", и управляющие фонды стали относиться к нему "более непредвзято". Стоимость активов фондов в аэрокосмическом и оборонном секторе по-прежнему невелика по сравнению с их общими активами, составляя менее 1% от 1,5 трлн евро.

Однако, по словам Филда, этот сектор превратился из "относительно неинтересного для многих инвесторов" в тот, в который многие теперь "считают необходимым инвестировать, иначе они могут остаться позади".

Политики в Великобритании и Европе продолжают подталкивать инвесторов к поддержке этого сектора. Но подверженность оборонному риску может быть разной.

"Есть акции оборонных компаний, которые, возможно, продают продукцию израильским военным. Там риск ESG очень высок", - добавил Кумбс.

Акции обронных компаний - последние новости

Издание Bloomberg писало, что акции немецких и некоторых других европейских оборонных компаний упали после того, как стало известно, что правительство Германии планирует сократить военную помощь Украине.

Так акции крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetall AG упали в цене на 5,1%. Компания Hensoldt AG потеряла на пике 7,6% от стоимости своих акций, но потом произошла частичная коррекция. Норвежская Kongsberg Gruppen ASA упала на 4%.

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