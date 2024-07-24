В основном Rheinmetall производит военную технику, вооружение, а также комплектующие для авто.

Прибыль немецкой оборонной компании Rheinmetall увеличилась во втором квартале на 111% на фоне роста продаж оружия и боеприпасов клиентам по всему миру. Такие данные приводит Bloomberg.

Как сообщается, операционная прибыль компании подскочила до 271 млн евро. Ключевым драйвером роста для Rheinmetall выступает подразделение оружия и боеприпасов, которое усилили путем приобретения испанской компании Expal.

Объемы заказов выросли с 3,9 млрд евро в первом квартале до 11,4 млрд. Этому поспособствовало большое количество заказов, больше всего из которых сделала немецкая армия.

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Отметим также, что недавно Rheinmetall официально получил от Киева заказ на строительство завода боеприпасов. Сейчас немецкие специалисты готовятся к созданию нового предприятия в Украине.

По контракту предполагается полное техническое оснащение завода до момента его ввода в эксплуатацию. Начать производить боеприпасы планируют в течение 24 месяцев.

Германия покупает новую боевую технику

Напомним, ранее Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку для нужд немецкой армии более 100 новейших основных боевых танков Leopard 2A8 в дополнение к 18 боевым машинам, которые заказали ранее.

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