Андрей Гнатуш отметил, что надо максимально приобщаться к поднятию обороноспособности страны.

В Украине надо ввести 10-часовой рабочий день вместо 8-часового, чтобы два часа украинцы работали на восстановление ВПК и экономики страны, считает эксперт по энергетическим вопросам, капитан ВСУ Андрей Гнатуш.

"Украинцам необходимо максимально мобилизоваться. Понять, что война их касается. А кто забыл, тот может в темноте посидеть, посмотреть на черные улицы за окном. Надо максимально участвовать в поднятии обороноспособности страны. Я бы вообще на месте государства рассмотрел вариант перевода с 8-часового рабочего дня на 10-часовой. Два часа работаем на восстановление экономики страны, на энергетические мощности, на ВПК", - отметил Гнатуш в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что война - это не только дело военных, это дело каждого.

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Комментируя удары россиян по украинской энергетике Гнатуш сказал, что РФ сейчас воюет не просто за территории Украины, но и за нашу энергетику.

"Да, энергетика наша разорвана. И так складываются обстоятельства, что мир аплодирует стоя от того, что мы рвем друг друга в клочья в секторе энергетики. РФ как те мыши - плакали, но продолжали грызть кактус. Россия и начинала эту агрессию, эту кровавую войну с целью - вернуть нас в единое энергетическое кольцо с собой и с Беларусью. Потому что когда-то это была единственная система, которая позволяла быть киловатту Советского Союза самым дешевым в мире. И оно было построено так, что в Закарпатье солнце заходит, а на Сахалине - восходит. И эта перетекаемость работала эффективно", - прокомментировал эксперт.

Он отметил, что когда Украина вышла из этого круга и имплементировалась в европейскую энергетическую систему, случилась огромная дыра в "кольце" РФ.

"Поэтому за энергетику они так же воюют. Ресурсы, люди, энергетика и политическое влияние - вот для этого они это все делают, хоронят своих людей, не считаются с потерями и будут продолжать осуществлять эти террористические обстрелы критической инфраструктуры и мирного населения Украины", - сказал Гнатуш.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Россия уже осуществила ряд массированных обстрелов Украины, в результате которых в нашей стране не осталось ни одной неповрежденной ударом оккупантов ГЭС, Каховская уничтожена полностью с катастрофическими последствиями, в частности, для природы из-за разрушенной дамбы. Запорожская АЭС оккупирована россиянами с первых чисел марта 2022 г.

Еще в мае член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко рассказал, что в результате ракетных атак со стороны российских оккупационных войск в Украине было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей. Это около 40% от имеющихся в системе.

Как известно, 26 августа в Украине были введены экстренные отключения света из-за очередной массированной ракетно-пушечной атаки РФ по Украине. Враг целился по критическим объектам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре. Во время массированной ракетной атаки 26 августа россияне попали по Киевской ГЭС, но критических повреждений она не получила.

Эксперты прогнозируют, что жесткие ограничения в энергоснабжении продлятся 1-2 недели, пока специалисты не восстановят распределительные энергосистемы, разрушенные атакой россиян в ночь на 26 августа.

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