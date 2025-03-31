В определенные часы днем и ночью многим горожанам придется сидеть без воды.

В Ривне местный водоканал вынужден ограничить подачу воды потребителям из-за тяжелого финансового положения предприятия. Соответствующее заявление распространила пресс-служба "Ривнеоблводоканал".

Так, с апреля предприятие будет подавать воду потребителями с пониженным давлением в отдельные часы днем, когда стоимость электроэнергии самая высокая, и ночью. В результате многие потребители будут иметь слабый напор воды в кране в такие часы, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть, предупредили в водоканале.

На предприятии говорят, что вынуждены пойти на этот непопулярный шаг, потому что другого варианта просто не видят.

Видео дня

"Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так быть не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас заставляет трудная финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о прибыли, а о том, чтобы водоканал просто выжил", - заявил и.о. директора "Ривнеоблводоканала" Андрей Грухаль.

По его словам, "экономически обоснованный" тариф сегодня должен был бы составлять 57,07 грн. за кубический метр поданной и отведенной воды. Однако для населения сегодня действует тариф 2021 года, который на предприятии считают "очень далеким от реалий" - 32,6 грн. за кубометр.

В "Ривнеоблводоканал" говорят, что постоянно подают в регуляторные органы расчеты по экономически обоснованным тарифам, но из-за рекомендации Правительства не поднимать стоимость коммуналки, пока сохраняется военное положение, тарифы для населения остаются неизменными.

Несмотря на то, что население почти полностью рассчитывается за потребленные услуги, из-за устаревшего тарифа "Ривнеоблводоканал" накопило 70 гривен миллионов долга перед поставщиками электроэнергии и еще 45 миллионов - перед "Ривнеазотом" за очистку стоков.

Рынок коммунальных услуг во время войны

Как писал УНИАН, на время действия военного положения в Украине правительство ввело ряд мер для поддержки населения и обеспечения стабильности на рынке коммунальных услуг.

В частности, был введен мораторий на повышение тарифов на газ, его распределение, теплоснабжение и горячую воду на период военного положения и шесть месяцев после его завершения. Это решение направлено на недопущение роста финансовой нагрузки на граждан в сложное время.

В то же время, несмотря на действие моратория, стоимость некоторых коммунальных услуг выросла. Например, в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года средняя стоимость коммунальных услуг увеличилась на 14,7%, причем больше всего подорожала электроэнергия - на 69,7%.

В начале войны правительство также запретило начисление и взыскание штрафов и пени за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг населением. Однако это не освобождало потребителей от обязанности платить за полученные услуги.

Впоследствии правительство пересмотрело это решение из-за того, что население массово прекратило оплачивать коммуналку. Поэтому злостных должников начали снова отключать от услуг.

Вас также могут заинтересовать новости: