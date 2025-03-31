Насколько это эффективный выход из ситуации для водоканала Богдан Кицак прогнозировать не берется.

Практика водоканала Ривного по частичному ограничению водоснабжения из-за финансовых трудностей в дальнейшем будет распространяться по другим городам Украины, прогнозирует нардеп Богдан Кицак. Об этом он сказал в эфире Вечер.LIVE.

"Прецеденты, которые сейчас появляются в Ривне, Франковске - они дальше будут распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, он на десятки миллиардов. Нужно выходить из этой ситуации. Эффективен ли именно такой выход из ситуации - увидим", - прокомментировал нардеп.

По его мнению, начнется волна "всенародного недовольства".

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"Надо находить какое-то эффективное решение", - резюмировал он.

Ограничение водоснабжения в Ровно

Как сообщал УНИАН, сегодня "Ривнеоблводоканал" сообщил, чтовынужден ограничить подачу воды потребителям Ривне из-за тяжелого финансового положения предприятия. В частности в апреле водоканал готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. А это означает, что в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть.

В сообщении отмечалось, что на предприятии понимают, что такой шаг достаточно непопулярный и создаст неудобства для потребителей, однако другого выхода, учитывая сложившуюся ситуацию, не видят. Как объясняют в водоканале, ситуация сложилась из-за несоответствия тарифов на воду реальной экономической ситуации.

В водоканале говорят, что экономически обоснованный тариф составляет 57 грн за куб, при этом потребители сейчас платят только 32 грн. Несмотря на то, что население почти полностью рассчитывается за потребленные услуги, из-за устаревшего тарифа "Ривнеоблводоканал" накопило 70 миллионов гривень долга перед поставщиками электроэнергии и еще 45 миллионов - перед "Ривнеазотом" за очистку стоков.

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