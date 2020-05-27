Вложат три миллиарда инвестиций: Метинвест рассказал о планах по Северному ГОКу на 2020 год

3,1 миллиарда гривень потратят на обновление мощностей и улучшение условий труда.

Северный ГОК Группы Метинвест обнародовал инвестиционную программу 2020 года.

Финансирование будет направлено на модернизацию и капитальные ремонты оборудования, строительство стратегических объектов, сообщается на сайте Метинвеста.

В этом году комбинат планирует начать горячие испытания технологической линии второй очереди комплекса циклично-поточной технологии в Первомайском карьере. Этот проект позволит уменьшить расстояние откатки большегрузных автомобилей, снизит себестоимость продукции и улучшит эффективность горных работ, говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках выполнения криворожской экологической программы в цехе производства окатышей будут заменены и введены в эксплуатацию три электрофильтра на обжиговой машине ЛУРГИ 552 A. Современное газоочистное оборудование позволит снизить выбросы пыли в атмосферу на 500 тонн в год. В рамках программы технического переоснащения для работы в карьерах будут закуплены четыре экскаватора повышенной мощности ЭКГ-12, а также мельницы и сепараторы на фабрику обогащения. В планах – восстановление карьерной и железнодорожной техники, ремонт оборудования обжиговой машины ОК-306, модернизация тракта мелочи на машинах ЛУРГИ 552 А и В.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, изменения на мировых рынках и новые вызовы, связанные с пандемией коронавируса, Группа Метинвест обеспечивает стабильной работой тысячи сотрудников и выпускает продукцию в соответствии с пожеланиями потребителей. На СевГОКе мы продолжаем строить производственные объекты, модернизировать оборудование перерабатывающего комплекса, вводить в эксплуатацию мощную горную технику. Для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду системно реализуем мероприятия городской экологической программы. Инвестиции в развитие производства в этом году составят 3,1 млрд гривен. Такое вложение – это наша долгосрочная перспектива развития, улучшение условий труда и повышение уровня безопасности на рабочих местах", - заявил Андрей Скачков, генеральный директор Северного ГОКа Группы Метинвест.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram