Власть должна значительно активизировать переговоры по отсрочке действия европейской экологической пошлины СВАМ, иначе потеряем часть ВВП, - СМИ

Трансграничный углеродный налог, который уже начал действовать в Евросоюзе, может быть применен к 15-17% украинского экспорта в ЕС, а общие экспортные потери в 2026-2030 гг. могут превысить $4,6 млрд. Уже в 2026-м (первый год полного внедрения CBAM) экспортные потери Украины достигнут $202 млн, тогда как в 2030 году этот показатель вырастет до $1,4 млрд. Из-за CBAM Украина может после 2030 года прекратить экспорт в ЕС цемента, удобрений, чугуна, квадратной заготовки и сортового проката. Поэтому украинские власти должны принять безотлагательные меры и добиться отсрочки CBAM для нашей страны. Об этом говорится в исследовании GMK Center.

"Учитывая негативное влияние CBAM на экономику, украинский бизнес говорит о необходимости господдержки. Среди первоочередных мер респонденты называют обучение персонала (66,4%), льготное финансирование - кредиты с низкими процентами (60%) и гранты (53%), а также улучшение обеспечения передовыми технологиями и оборудованием (36%). В связи с этим украинским властям и профильным ассоциациям необходимо усилить образовательно-консультационную работу с украинскими экспортерами", - подчеркивается в исследовании.

Однако ключевым по значимости должно стать получение Украиной преференций от ЕС для смягчения действия CBAM, указывают аналитики Центра - в частности, это может быть применение декларативного подхода к импортируемым из Украины в ЕС товарам, которые подпадают под действие CBAM на период военного положения и несколько лет на период восстановления, как это предлагала Европейская Бизнес Ассоциация.

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В GMK Center подчеркнули: с юридической точки зрения, Евросоюз имеет весь необходимый инструментарий для предоставления Украине условий, смягчающих влияние CBAM. В частности, согласно ст. 30 Регламента CBAM, в случае наступления непредсказуемого события, связанного с CBAM и имеющего разрушительные последствия, Еврокомиссия может инициировать изменения и введение временных мер для преодоления этих исключительных обстоятельств. По мнению украинских экспертов и бизнеса, полномасштабная агрессия РФ против Украины полностью подпадает под критерии такого непредсказуемого события.

"При существующих условиях украинский бизнес фактически заставляет украинскую власть отвечать на неудобные вопросы относительно переговорной позиции и перспектив решения по вопросу CBAM. Украина до сих пор не имеет ни позиционного документа, ни стратегии, ни плана действий по поводу CBAM на государственном уровне, в отличие от всех других торговых партнеров ЕС, которые активно ведут переговоры уже 3 года", - комментирует Станислав Зинченко, председатель комитета Промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации.

По словам Тараса Качки, заместителя министра экономики, торгового представителя Украины, который, судя по всему, является единственным представителем правительства, занимающимся этим вопросом, пока не ясно, каким будет финальное решение, но это не будет полное неприменение CBAM для Украины, подчеркивают аналитики

"В результате, менее чем за год до наступления "неожиданных" вызовов в виде CBAM для украинской экономики, мы имеем общие и "витиеватые" ответы представителей правительства и офиса Вице-премьера по евроинтеграции - а, по сути, показательную бездеятельность украинской власти, которая говорит сама за себя", - резюмируется в исследовании.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.