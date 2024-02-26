Высокий Суд Англии и Уэльса не признавал окончательный арест активов владельцев GNT Group.

Украинский холдинг GNT Group продолжает судебный спор с Argentem Creek Partners и Innovatus и планирует встречный иск к кредитному агенту оппонентов о преступном сговоре с целью завладения бизнесом украинского холдинга и нанесении многомиллионного ущерба.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который они прислали в наше издание.

Украинская компания подтвердила, что Высокий Суд Англии и Уэльса 8 февраля этого года отказал удовлетворить заявление об отмене WFO (Всемирный приказ о замораживании активов), изданного 13 января 2023 года. Однако, как отмечается в прессрелизе, это решение не означает абсолютно ничего кроме продолжения судебного спора.

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Это решение суда может быть обжаловано, если владельцы GNT Group будут находить в этом экономический и практический смысл, а их активы могут быть взысканы только по результатам разрешения арбитражного спора в Лондонском арбитраже.

Как подчеркивают в GNT Group, оппоненты манипулируют фактами в прессе, используя тезисы "Высокий Суд подтвердил арест", "на имущество будет обращено взыскание", а "Гроза и Науменко больше не смогут обжаловать этот арест", не соответствующие действительности.

Украинский холдинг констатировал, что не столько вред причинил владельцам GNT Group сам WFO, как его использование кредиторами в крайне грязной информационной кампании.

"Сам спор еще продолжается, и в его рамках Лондонский арбитраж рассмотрит не только требования Madison Pacific Trust Limited, а также и встречный иск владельцев GNT Group к кредитному агенту о преступном сговоре с целью завладения бизнесом украинского холдинга и нанесении многомиллионного ущерба" - отмечено в прес-срелизе украинской компании.