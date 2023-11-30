Международная телеком-группа VEON (компания в листинге Nasdaq и Euronext), которая является 100% владельцем крупнейшего украинского телеком оператора Киевстар, получила международную награду "Crises Response Awards 2023" за внедрение коммуникационной программы противодействия кризисам в Украине, Пакистане и Бангладеш.

Решение было принято Ассоциацией World Communication Awards в Амстердаме 22 ноября 2023 года.

Определение победителей World Communication Awards проходит во время Международного конгресса Total Telecoms. Свое решение выносит международное жюри, в котором более 90 экспертов телеком отрасли, технические директора крупнейших международных компаний IT и телеком сектора, а также авторитетные представители индустрии коммуникаций со всего мира.

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VEON был отмечен за "комплексный подход к обеспечению связи во время самых сложных операционных ситуаций, вызванных как природными катаклизмами, так и глобальными конфликтами, во время которых Группа обеспечила устойчивость работы телеком сетей, вводила программы раннего предупреждения о катастрофах и оказывала гуманитарную помощь. Отдельно жюри конкурса отметило усилия "Киевстара" и технического директора компании Владимира Лутченко в организации работы по поддержке связи украинцев дома и за рубежом, обеспечению функционирования телекоммуникационной сети и услуг связи, несмотря на обстрелы и отключения электроэнергии, развитие IT платформы Helsi для предоставления медицинских онлайн консультаций.

В течение последних двух лет цифровой оператор VEON фокусировался на развитии технологий для наиболее уязвимых людей и сообществ, чтобы помочь им преодолевать вызовы военного времени, такие как в Украине, или во время природных катастроф – как в Пакистане, так и в Бангладеш.

"Инициативы VEON по реагированию на кризисные ситуации оказались чрезвычайно важными для защиты от широкомасштабных катастроф и обеспечения связи во время геополитических вызовов", - заявил генеральный директор VEON Каан Терзиоглу. На всех рынках, где работает группа, мы обеспечили подключение для всех абонентов, способствовали оказанию гуманитарной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается".

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал более 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,3 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON (штаб-квартира в Нидерландах). Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 рокИв работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

О VEON

VEON - это оператор цифровой связи, который предоставляет конвергентные подключения и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов. Работая в шести странах, где проживает более 7% населения мира, VEON меняет жизнь с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности людей и стимулируют экономический рост. Штаб-квартира VEON расположена в Амстердаме, ее акции размещены на фондовых биржах NASDAQ и Euronext. Для получения дополнительной информации посетите: https://www.veon.com.