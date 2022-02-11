Вместо того, чтобы поддержать украинский бизнес в условиях военной угрозы со стороны России, украинские власти уничтожают его. Об этом заявила член Совета по вопросам развития профессионального образования при президенте Украины Елена Колесникова, комментируя значительный рост количества налоговых проверок бизнеса.

"Как можно враждовать с тем, кто тебя в принципе поддерживает? Потому что именно эти предприятия платят большие налоги, они поддерживают экономику страны. То есть, мы воюем сами против себя. И это беспрецедентно. А тем более, когда мы говорим, что есть враг извне", - отметила Колесникова.

По ее мнению, в условиях внешней угрозы власть и бизнес должны объединять усилия ради страны, но власть действует вопреки такой логике и прибегает к тотальному давлению на предпринимателей.

"Если мы понимаем, что есть враг снаружи, то надо своих поддерживать и объединяться. У нас сегодня все происходит наоборот, и доводят ситуацию до абсурда. Кто готов поддержать безопасность страны – с ним воюют изнутри страны", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, бизнес четко придерживается установленных законодательных налоговых норм, однако на предприятия приходят представители налоговых и правоохранительных органов, устраивая "маски шоу", безосновательно блокируют счета и мешают работе.

"Вы – легальный бизнес, вы работаете на рынке, вы платите налоги, вы придерживаетесь всех правил. Если вы правил не соблюдаете, тогда к вам могут прийти. Это логично и нормально, так во всех странах. Но если вы соблюдаете правила, и правила работают уже много лет одинаково, ничего не меняется, и однажды к вам приходят, то это в принципе не про правила", - подытожила Коленикова.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул: нынешним представителям власти стоит помнить, что они не вечны, и прекратить давление на честный бизнес по принципу "Друзьям – все, врагам - закон".

Напомним, в начале года прокуратура заблокировала счета "Арселор Миталл Кривой Рог", по требованию налоговой службы. Суды в этом вопросе до сих пор продолжаются.

А уже через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на предприятиях Группы Метинвест, по тем же требованиям налоговой службы.

В свою очередь Федерация работодателей Украины обнародовала официальное заявление с требованием к властям прекратить давление на отечественный бизнес и вмешиваться в его деятельность, ведь такие действия государства лишь продолжают ухудшать экономическую ситуацию и инвестиционную привлекательность страны.