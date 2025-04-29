В Украину доставлена очередная партия боеприпасов в рамках контракта ГПСУ с PHU Lechmar на 23 миллиарда гривен, - пресс-секретарь PHU Lechmar

Сегодня польская компания PHU Lechmar сообщила об успешной поставке очередной партии боеприпасов и вооружения в рамках масштабного контракта на сумму 23 миллиарда гривен, заключенного с ГПСУ, а именно - снаряды калибра 152 и 122 мм, снаряды к реактивным системам залпового огня и мины 120 калибра.

Пресс-секретарь PHU Lechmar Каролина Сюдила подчеркнула, что эта поставка является очередным этапом в выполнении договоренностей и имеет целью оперативно обеспечить украинских военнослужащих необходимыми средствами для защиты страны на передовой:

"PHU Lechmar выполняет свои обязательства в соответствии с условиями заключенных контрактов с Государственной пограничной службой Украины. Поставки в рамках контракта на 23 миллиарда гривен продолжаются по утвержденному графику. Сегодняшняя поставка - результат системной работы, направленной на обеспечение украинских военных современными средствами поражения и необходимыми боеприпасами. Наша команда прикладывает максимум усилий для выполнения обязательств и поддержки обороноспособности Украины".

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В ноябре 2024 года решением Ставки Верховного Главнокомандующего 23 миллиарда гривен были перераспределены из бюджета Министерства обороны в пользу ГПСУ для срочных закупок боеприпасов. Партнером выступила польская компания PHU Lechmar, которая имеет опыт работы на рынке поставок вооружений. Первые поставки по этому контракту начали поступать в Украину уже в январе 2025 года.

На сегодня значительная часть продукции уже передана украинским военным, и поставки продолжаются в плановом режиме.