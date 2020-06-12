В Украине растет конкуренция за рабочие места

За время карантина реальный уровень безработицы в Украине удвоился.

На фоне роста безработицы, сокращения зарплат, а также невозможностью для многих заробитчан вернуться на свои рабочие места в странах ЕС конкуренция за хорошие рабочие места в Украине резко обострилась.

Об этом пишет издание МинПром в статье "Удержаться за место".

За время карантина реальный уровень безработицы в Украине удвоился. По подсчетам Торгово-промышленной палаты, в первые две недели карантина число безработных выросло на 500-700 тысяч, а за следующие две недели – в апреле – добавилось еще 500-600 тысяч человек. И в целом безработных в Украине не менее 2,5-2,8 млн.

По данным компании Kpmg, которая в период с 4 по 12 мая опросила 50 компаний из разных отраслей, четверть респондентов отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск. При этом почти 40% компаний сократили расходы на сотрудников и всего 6% опрошенных сообщили о росте расходов на персонал.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что увеличение безработицы в Украине происходит в том числе и из-за возвращения на Родину большого количества трудовых мигрантов, которые потеряли работу за границей. И вряд ли большое количество этих людей в ближайшее время смогут вернуться на свои "европейские" рабочие места.

Например, число безработных в Германии на фоне пандемии коронавируса в апреле резко выросло – на 300 тысяч человек. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду Германии. "Из-за пандемии коронавируса рынок труда оказался под сильным давлением. Спрос на новых сотрудников фактически обвалился", - констатировал глава агентства Детлеф Шеле.

В Испании, где трудится немало украинских заробитчан, с середины марта уволены сотни тысяч человек. "На сегодняшний день более 300 тысяч граждан зарегистрировались на бирже труда. Это абсолютный рекорд для Испании" - заявила министр труда и социальной экономики Йоланда Диас. Общее число безработных в стране превысило три с половиной миллиона, а уровень безработицы достиг 9,3%.

Так что если раньше европейский работодатель переманивал у отечественного бизнеса рабочие руки, то сегодня ситуация складывается прямо противоположная. По некоторым оценкам, в первом полугодии в Украину вернуться до миллиона трудовых мигрантов, а значит конкуренция за рабочее место будет еще большей.

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